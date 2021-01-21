РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 янв. Члены партии «Единая Россия» в подмосковном Красногорске подарили ребенку велосипед, загаданный на Новый год в рамках акции «Елка желаний», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Зампред совета депутатов Красногорска Виталий Левченко и депутат совета депутатов округа Станислав Касимов в четверг вручили ученику 2А класса образовательного центра «Созвездие» Роману Губанову велосипед.

«Мы подарили сегодня Роме велосипед, как участнику акции «Елка желаний», которая проходит уже не первый год по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия». Члены местного отделения партии всегда активно в ней участвуют, привлекают представителей бизнес-сообщества. Дети пишут письма Деду Морозу, рассказывают, что бы они хотели получить на Новый год, а мы покупаем подарки и вручаем их», - сказал Касимов.

В преддверии праздников администрация муниципалитета, глава округа, депутаты, предприниматели и просто неравнодушные жители вручили красногорским ребятам около 600 подарков.