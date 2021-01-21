РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 янв. Заседание межведомственной комиссии по мобилизации доходов в Подольске проведут в дистанционном режиме 4 февраля, сообщается на сайте администрации округа.

«В связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с ограничениями по распространению коронавирусной инфекции на территории Подмосковья, администрацией городского округа Подольск принято решение о проведении выездной межведомственной комиссии по мобилизации доходов консолидированного бюджета Московской области в соответствии с планом, утвержденным главой муниципалитета Николаем Пестовым, 4 февраля», - говорится в сообщении.

Заседание по промышленным площадкам «Бриз» и «Быт-Сервис» будет проходить дистанционно. Предложения для включения в повестку заседания комиссии необходимо направлять в МКУ «Центр экономического развития», электронная почта: admpodol-prognoz@yandex.ru.