РИАМО - 21 янв. Областная прокуратура организовала проверку после отравления учеников одной из школ городского округа Электросталь, сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, 14 школьников обратились в медучреждение с жалобами на плохое самочувствие.

«Проведение проверки поручено прокуратуре города Электростали. Ход проверочных мероприятий взят на контроль», - говорится в сообщении.

По итогам проверки в прокуратуре дадут правовую оценку действиям образовательного учреждения и организации, которая оказывала услуги питания.