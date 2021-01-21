РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 янв. В подмосковных Котельниках не выявили вредных веществ в атмосфере, плановые замеры проходили по трем адресам, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Сотрудники отдела экологии и природопользования управления благоустройства провели плановые замеры на содержание в атмосфере города Котельники вредных веществ по трем адресам.

Местами проведения экспертизы стали: ЖК «Новые Котельники», остановка «Силикат» Дзержинского шоссе и переезд «Белая Дача».

«Заинтересованным жителям была объяснена процедура замера и показан итог. В результате экспертизы превышение содержания вредных веществ в атмосфере не выявлено. По итогам обследования составлены акты. Данные замеры проводятся по обращениями граждан на регулярной основе», - говорится в сообщении.