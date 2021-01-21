РИАМО - 21 янв. Полиция готовится к охране порядка на несанкционированных митингах 23 января и будет привлекать к ответственности тех граждан, кто призывает участвовать в них, передает ТАСС.



«Территориальные подразделения МВД по субъектам готовятся к охране общественного порядка при проведении мероприятий в субботу (23 января - ред.). <…> У нас есть для этого все правовые основания — до самого факта проведения этого мероприятия привлечь к административной ответственности всех, кто призывает к ней», — сказал первый замглавы МВД РФ Александр Горовой на коллегии столичного главка полиции.



Он подчеркнул, что предстоящие мероприятия в Москве и в остальных городах страны не являются законными.



Ранее Генпрокуратура РФ потребовала соцсети «ВКонтакте» и TikTok пресекать призывы участвовать в незаконных акциях 23 января.

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