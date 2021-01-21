РИАМО - 21 янв. Пробки на столичных дорогах выросли до 9 из 10 возможных баллов, плотность движения снизится к 20:00, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Вечером загруженность дорог в Москве сохранится, при этом она может снизиться на один балл к 17:00. Значительное снижение плотности движения ожидается к 20:00-21:00.

Особенно загружены улицы в центре Москвы. Заторы есть на Москворецкой, Котельнической, Гончарной и Пречистенской набережных, на улицах Большая Лубянка, Неглинная, Новый Арбат и других. Не обошлось и без пробок на Садовом и Третьем транспортном кольцах.

Также попасть в дорожный затор можно на Ленинградском проспекте, Волоколамском, Ярославском шоссе, а также на шоссе Энтузиастов. Пробки наблюдаются и в разных частях МКАД.

С утра в городе продолжает идти снег. Синоптики сообщают, что продолжающийся снегопад может привести к росту снежного покрова на два-три сантиметра. На уборку столичных дорог вышла коммунальная техника.

Ранее автомобилистов призвали по возможности пересесть на общественный транспорт из-за снегопада.

8‑балльные пробки образовались на дорогах столицы из‑за снегопада>>