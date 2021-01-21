РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 янв. В городском округе Мытищи на АО «Метровагонмаш» построят газовую котельную, сообщил председатель совета депутатов горокруга Андрей Гореликов.

В четверг состоялось первое заседание совета депутатов городского округа Мытищи в 2021 году. В рамках мероприятия обсудили вопрос о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории горокруга применительно к ряду участков.

«Мы внесли изменения в план по застройке и землепользования по просьбе «Метровагонмаш». Необходимо развитие на предприятии, и мы согласовали выделение земельных участков на очистные сооружения, строительство газовой котельной», - сказал Гореликов.

Он добавил, что столовая на «Метровагонмаш» будет располагаться теперь на центральном месте завода, и из всех цехов будет равный доступ.

«Сегодня также установили величину порогового значения для предоставления субсидий при аренде муниципального жилого фонда. Пороговое значение установлено в размере 8 349 рублей», - отметил Гореликов.