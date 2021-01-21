РИАМО - 21 янв. Испытания дрона-такси стартовали на Малой спортивной арене комплекса «Лужники» в столице, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Беспилотник может доставлять пассажиров и груз по воздуху на расстояние до 100 километров. Его разработал стартап «Ховер» из Московского инновационного кластера. Работы шли с 2018 года. Габариты аппарата сопоставимы с размером обычной легковушки. Дрон может разгоняться до 200 километров в час, а его грузоподъемность составляет до 300 килограммов.

«Дрон может взлетать на высоту 150 метров и садиться на стандартное парковочное место, маневрировать на стоянке, заезжать в гараж и выезжать из него на улицу. Аппарат рассчитан на двух пассажиров», — говорится в сообщении.

Благодаря компактным размерам, малошумному электродвигателю дрон-такси отлично подойдет для эксплуатации именно в городской среде.

На площадке в «Лужниках» инженеры проверяют работу всех систем дрона, а также срабатывание парашюта. Также совершенствуется система централизованного управления на базе искусственного интеллекта. Именно она прокладывает маршруты, самостоятельно управляет аппаратом и следит за безопасностью во время полета.

«Москва системно поддерживает современные технологичные проекты. <…> Например, испытания перспективного беспилотника в «Лужниках» проводятся в рамках столичной программы пилотного тестирования инноваций. Она дает возможность предпринимателям тестировать свои решения на подходящих городских и коммерческих площадках», — сказала заммэра столицы - глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что различные проекты в сфере городской аэромобильности сейчас испытывают в Сингапуре, Дубае, Гонконге, Сеуле и Барселоне.