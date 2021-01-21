РИАМО - 21 янв. Врачи Подмосковья, фельдшеры, а также водители скорой медпомощи получили федеральные награды за борьбу с коронавирусной инфекцией, в числе которых почетное звание «Заслуженный врач РФ», орден Пирогова, медаль Луки Крымского, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Сегодня невозможно переоценить значение медицины. На сегодняшний день от новой коронавирусной инфекции вылечено почти 142 тысячи человек. За каждой из этих спасенных жизней стоит нелегкий труд медицинского работника: врача, фельдшера, санитара, водителя. Хочу выразить благодарность за ваш профессионализм и самоотверженность», - сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Нина Свешникова.

Почетное звание «Заслуженный врач РФ» присвоили главному врачу Домодедовской центральной городской больницы Андрею Осипову и заведующей инфекционным отделением Домодедовской ЦГБ Ирине Шилкиной. Это звание присваивается высокопрофессиональным врачам за заслуги в охране здоровья населения, организации и оказании лечебно-профилактической помощи с использованием в практике работы современных достижений медицинской науки и техники, а также работающим по специальности 15 и более лет.

Среди награжденных федеральными наградами оказали и сотрудники Видновской районной клинической больницы, а также работники Московской областной станции скорой медпомощи.

Всего на данный момент в Московской области выявлен 181 991 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 3 411 человек. Выздоровели и выписались 141 779 человек.

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Текстовая трансляция

21 ЯНВАРЯ

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- Сергей Собянин заявил, что в городе ощутимо снизилось число госпитализаций Covid-пациентов, а эпидемиологическая ситуация внушает «осторожный оптимизм». По его словам, в последнюю неделю в Москве выявляется 2-4 тысячи новых случаев коронавируса ежедневно. Это значительно меньше, чем в конце декабря минувшего года.

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- В Москве сохранили запрет на работу общепита по ночам. Такая мера призвана сдержать распространение коронавируса в столице.

- Соцкарты москвичей старше 65 лет разблокируют после вакцинации от Covid‑19. Домашний режим для москвичей старше 65 лет сохраняется до улучшения эпидемиологической ситуации.

- Разрешенное число посетителей в кинотеатрах и концертных залах Москвы увеличили до 50%. Также возобновляется работа музеев и библиотек, а также других культурных учреждений.

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- Колледжи и учреждения допобразования в Москве возобновляют работу с 22 января. Транспортные карты учащихся будут разблокированы.