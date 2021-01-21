РИАМО - 21 янв. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров проверил, как идет подготовка к «Мытищинской лыжне-2021», которая пройдет 31 января в Мытищинском лесопарке, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Посетив на прошлой неделе лыжную базу с проверкой, Азаров дал поручение организовать в лесопарке навигацию, разграничить прогулочную часть, где отдыхают простые горожане, и спортивную часть, где занимаются профессиональные лыжники. Поручения выполнены: на территории размещено около 30 навигационных табличек, обозначено место старта лыжных соревнований.

«Мытищинский лесопарк пользуется большой популярностью. В выходные дни здесь проводит время очень много жителей и гостей округа. Для любителей активного отдыха было докуплено спортивное снаряжение – сейчас на базе 85 комплектов лыж и 25 тюбингов. Перед нами стоит задача – расширить стоянку для автомобилей, которая на данный момент рассчитана на 100-130 мест. Есть потребность увеличить ее до 250. Будем согласовывать с комитетом лесного хозяйства нашу проектную документацию с целью расширения парковки», - сказал Азаров.

Все желающие поучаствовать в одном из самых популярных соревнований округа уже зарегистрировались. Количество участников ограничено, и предварительная регистрация была закрыта буквально за несколько дней.

«Как правило, в лыжной гонке принимают участие профессионалы. Они приходят на «Мытищинскую лыжню» подготовленные, со своим инвентарем. Но тот, кто не имеет собственных лыж, может воспользоваться прокатом», – отметил Азаров.