РИАМО - 21 янв. Более 100 семей подмосковного Реутова получили единовременные пособия при рождении ребенка в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местной организации партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Денежные пособия в размере 18 004 рубля 12 копеек в 2020 году получили 106 семей Реутова, средства выплачивают при рождении ребенка одному из родителей. Если рождается или усыновляются двое и более детей, выплата предоставляют на каждого», - отмечается в пресс-релизе.

Деньги перечисляют на работе (службе) одного из родителей. Если оба родителя безработны, то пособие выплачивается органами социальной защиты. При этом заявление и необходимые документы нужно подать на портал государственных и муниципальных услуг Московской области или в МФЦ Реутова (Победы, 7), не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.

По всем вопросам, связанным с условиями назначения единовременного пособия при рождении ребенка, можно обращаться в Реутовское управление социальной защиты населения по адресу: город Реутов, улица Кирова, 5 или по телефону горячей линии управления: 8 (495) 528-22-04.