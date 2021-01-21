РИАМО - 21 янв. В Минэкологии Подмосковья попросили согласовать содержание волка в приюте благотворительного фонда защиты животных «Гав», слабое и больное животное вышло к людям в поселке Малые Вяземы Одинцовского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Работники территориального ветеринарного управления со всеми мерами предосторожности отловили волка и отправили его на лечение», — сказал зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он добавил, что сейчас животному ничего не угрожает. В благотворительном фонде хотят оставить животное у себя, поскольку в дикой природе ему угрожает опасность.

Волк на территории Подмосковья относится к охотничьим ресурсам, которые находятся в ведении министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Наши коллеги также обратились к нам. Совместно мы согласовали пребывание животного в приюте», — добавил Разин.

Волк бегает по Одинцовскому округу Московской области. ВИДЕО>>