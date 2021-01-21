РИАМО - 21 янв. Мобильное приложение к электронному паспорту может появиться в Москве в конце текущего года, сообщает ТАСС.

«На базе документов с электронным носителем в четвертом квартале (2021 года - ред.) по инициативе мэра столицы (Сергея Собянина - ред.) будет реализован проект мобильного приложения к паспорту с обозначением перечня услуг, которые будут предоставляться гражданам», — сказал первый замглавы МВД РФ Александр Горовой на расширенной коллегии столичного главка полиции.

В ведомстве считают, что мобильное приложение станет удобным ключом ко множеству государственных и коммерческих услуг.

Ранее в МВД сообщали, что удостоверяющий личность документ в виде пластиковой карты жителям столицы начнут выдавать до 1 декабря 2021 года в рамках пилотного проекта. На электронном носителе разместят данные, которые содержатся в действующем бумажном паспорте гражданина РФ.