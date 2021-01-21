РИАМО - 21 янв. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проведут онлайн-занятия для школьников и студентов колледжей, на которых расскажут об устройстве столичной канализации, работе сити-фермеров и жителях болот, говорится в сообщении пресс-службы комплекса.

Столичный комплекс горхозяйства присоединился к проекту департамента образования «Профессиональные стажировки».

«До конца февраля онлайн-встречи со школьниками и студентами проведут специалисты АО «Мосводоканал» и ГПБУ «Мосприрода», позднее к ним присоединятся и другие предприятия и подведомственные организации комплекса», - говорится в сообщении.

Так, 22 января школьников приглашают в Музей воды, где им расскажут об устройстве московской канализации и истории ее создания. Кроме того, 27 января и 3 февраля в честь Всемирного дня водно-болотных угодий пройдут встречи «В гостях у Водяного». Ребята узнают о том, как сохраняют эти природные объекты и об их растительном и животном мире.

Актуальные экопрофессии мегаполиса обсудят 10 февраля. Тема встречи - чем занимается зеленый архитектор, сити-фермер и специалист по страхованию климатических рисков. В рамках онлайн-занятия «Бумажный бум» 17 февраля расскажут, как сегодня производят бумагу и нужна ли она в мире современных технологий. На экологическом онлайн-занятии 24 февраля обучающиеся обменяются знаниями о воде и ее свойствах.

Все мероприятия пройдут в дистанционном формате, принять участие в них можно после регистрации. В дальнейшем юным москвичам будут доступны новые лекции, мастер-классы и онлайн-экскурсии от комплекса городского хозяйства.

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