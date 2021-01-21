РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 янв. В Домодедове спасатели оказали помощь водителю фургона, столкнувшегося с товарным поездом, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

20 января около 17:00 на территории предприятия «СвязьСтройДеталь» на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись малогабаритный грузовой фургон Renault и товарный поезд. Первыми на место происшествия прибыли подразделения пожарно-спасательной части №58.

«Автомобиль был сильно поврежден, практически смят, но водитель, мужчина 1984 года рождения, оказался жив и в сознании. Сотрудники МЧС России немедленно приступили к деблокировке пострадавшего. В помощь им прибыли спасатели ПСЧ №214 ГКУ МО «Мособлпожспас», - говорится в сообщении.

После более двух часов работы пострадавшего извлекли из фургона. У мужчины диагностировали ушибы, переохлаждение и синдром длительного сдавливания. Бригадой «Медицины катастроф» он был госпитализирован в центральную городскую больницу Подольска.