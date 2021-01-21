РИАМО - 21 янв. Жителям частных домов в Подмосковье необходимо ежемесячно оплачивать услугу по вывозу мусора вне зависимости от того, проживает ли дачник в своем доме постоянно или приезжает только на лето, сообщил РИАМО представитель пресс-службы регоператора по обращению с отходами «РТ-Инвест».

Ранее житель Королева, который летом живет на даче в поселке Белоомут под Луховицами, решил оспорить начисления Каширского регионального оператора за вывоз отходов. Мужчина подал иск с требованием провести перерасчет за период, когда он не проживал в своем частном доме.

«Справедливость и законность расчетов Каширского регионального оператора подтвердил Московский областной суд. Суд вынес окончательное решение и отказал в удовлетворение иска», - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что по Жилищному кодексу РФ начисления формируются исходя из квадратных метров находящегося в собственности жилья, а не из количества проведенного там времени.

«Всю подробную информацию о тарифах, правилах расчета и способах оплаты услуги вывоза отходов всегда можно получить у специалистов УК «Региональный оператор» в офисах обслуживания или по горячей линии», - заключил собеседник агентства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил улучшения в работе регоператоров по обращению с твердыми коммунальными отходами. Глава региона добавил, что в 2021 году особое внимание будет уделяться ситуации с мусором в частном жилом секторе.

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