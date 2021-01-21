РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 янв. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух фур и двух легковых автомобилей произошло на Варшавском шоссе в Подольске в четверг, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Крупное ДТП с участием четырех автомобилей произошло в четверг днем на Варшавском шоссе у поселка Кузнечики.

«Авария произошла с участием четырех машин. Среди них - два легковых автомобиля и две фуры, одна из которых въехала в разделительное ограждение. Обошлось без пострадавших», - сказал собеседник агентства.

По словам очевидца данной аварии, в результате ДТП фуры частично перекрыли проезд на Варшавском шоссе. Автомобилистам рекомендуется искать иные пути проезда.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на 15:42 на данном промежутке автодороги образовалась пробка длиной около 3 километров. Движение затруднено в обе стороны: как в город, так и в область.