РИАМО - 21 янв. Новым стандартам пространства для семейного культурного просвещения к концу 2021 года будут соответствовать 30 библиотек в Московской области, 15 из них уже обновлены, там появляются новые формы интеллектуального досуга, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Велопарковки и зарядки для гаджетов, бесплатный wi-fi и игротеки с популярными настольными играми, зоны, где можно выпить кофе и перекусить, удобные столы для работы с ноутбуком – все это делает библиотеки удобнее для посетителей и привлекает тех, кто ищет пространство для саморазвития и воплощения своих проектов», - говорится в сообщении.

Сейчас новому стандарту библиотек в Московской области соответствуют 15 учреждений, до конца года их станет 30.

Например, на базе филиала библиотеки № 14 в Королеве появится модельная библиотека. В ней создадут семейный кинотеатр для виртуальных экскурсий, интерактивная панель, новые компьютеры и детская зона. Библиотеку хотят превратить в семейный культурно-просветительский центр, который станет объектом притяжения для посетителей любого возраста.

В этом году во всех 443 библиотеках Подмосковья часы работы продлят до 21:00. Также хотят реализовать программу тьюторства – деятельность по обучению и сопровождению детей и взрослых по индивидуальному алгоритму. Будут внедряться новые услуги, например, библиотека вещей и ночная библиотека, и другие новые формы интеллектуального досуга.

Сейчас на работу в библиотеки активно привлекают молодежь, в том числе студентов последних курсов вузов. В Подмосковье объявлен специальный конкурс на включение в кадровый резерв библиотек начинающих специалистов.

Библиотечная сеть Московской области – одна из самых больших в стране. Она включает в себя 1 государственную библиотеку и 950 муниципальных. 517 библиотек работают в сельской местности. Библиотеки региона ежегодно обслуживают около 2 миллионов посетителей.

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