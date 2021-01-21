РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 янв. Люберецкие предприниматели могут принять участие в онлайн-конференции «Маркетинг торговых центров. Новое время», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«28 января состоится онлайн-конференция «Маркетинг торговых центров. Новое время». К участию приглашают руководителей торговых и торгово-развлекательных центров, управляющих компаний, девелоперов, консалтинговые компании, собственников объектов торговой недвижимости, руководителей отделов аренды и маркетинга, директоров по развитию, компании-поставщикои сервисов и решений», - говорится в сообщении.

Конференция посвящена анализу прошедшего года и прогнозам на будущие. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте: http://retail.expors.ru. Дополнительная информация будет предоставлена по запросу на адрес:retail@expors.ru или телефону: 8(495)225-25-42.