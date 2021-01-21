РИАМО - 21 янв. На юго-западе столицы появится дом на 418 квартир по программе реновации, планируется построить два корпуса и благоустроить расположенную вокруг территорию, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.
Дом появится на улице Введенского. Его площадь составит почти 45 тысяч квадратных метров.
На первом этаже домов будут созданы места для работы консьержа, лифтовые холлы, колясочные и места для хранения уборочного инвентаря.
На прилегающей к дому территории разместят парковки, проезды, тротуары и пешеходные зоны, детские и спортивные площадки, места для отдыха жителей.
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