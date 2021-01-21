РИАМО - 21 янв. Прием заявок на конкурс, который объявил Физмат-лицей в Дубне на замещение вакантных должностей педагогических работников, завершится 20 февраля, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Победители конкурсного отбора войдут в команду одного из самых перспективных образовательных проектов: физико-математический лицей имени академика Кадышевского в наукограде Дубна будет открыт к началу следующего учебного года», – говорится в сообщении.

Воздействовать на раскрытие творческого потенциала учеников, а также создать условия для успешной самореализации студентов планируют посредством комфортной образовательной среды в рамках лицея. Образовательный процесс в лицее организуют для учащихся, родителей и педработников по модели «Обучения в течение всей жизни».

Цель работы лицея заключается в том, чтобы углубить, а также расширить базовую часть образования для учеников. Так, с учетом их индивидуальных особенностей, а также предпочтений им помогут выбрать будущую профессию в области современных наукоемких технологий путем включения в исследовательские, прикладные и инженерно-конструкторские проекты.

Участие в образовании талантливых учеников примет особая экономическая зона «Дубна», которая будет направлять в лицей специалистов, чтобы они делились своим практическим опытом со школьниками. Подобная практика взаимодействия ОЭЗ применяется с учебными заведениями наукограда Дубна. Так, ОЭЗ «Дубна» занимается созданием условий для подготовки высококвалифицированных кадров на любом этапе обучения.

Учредителями физико-математического лицея имени академика Кадышевского являются правительство Подмосковья и администрации наукограда Дубна.