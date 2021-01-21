РИАМО - 21 янв. Детский сад в жилом комплексе «Западные ворота столицы» был введен в эксплуатацию в 2018 году, объект находится в процессе передачи от собственника на баланс муниципалитета, глава Одинцовского округа Андрей Иванов проинспектировал дошкольное образовательное учреждение, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Объект переходит в муниципальную собственность по решению суда. Правоустанавливающие документы мы получим ориентировочно к 15 февраля. После этого ДОУ объединится с новоивановским детским садом №33. Это позволит быстрее открыть садик для детей», - отметил Андрей Иванов.

Глава округа поручил запустить сад уже в марте. Первое время он будет работать в режиме присмотра и ухода за детьми. После получения необходимой лицензии образовательное учреждение начнет функционировать полноценно. Заместитель главы администрации Олег Дмитриев уточнил, что после перехода в собственность муниципалитета ДОУ предстоит доукомплектовать.

«Там, где это необходимо, будет выполнен небольшой косметический ремонт. Сотрудники управления образования скорректируют перечень комплектования. Необходимы дополнительные дидактические материалы, мягкие игрушки, развивающие формы», - сообщил Олег Дмитриев.

Детский сад в Марфино рассчитан на 110 детей. Общие затраты на устранение дефектов внутренней отделки и дооснащение образовательного учреждения не превысят 9 миллионов рублей.