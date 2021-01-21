РИАМО - 21 янв. В Дмитровском округе в рамках выездной вакцинации привили от коронавируса 99-летнюю пенсионерку, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Вакцинироваться от Covid-19 в Подмосковье могут граждане старше 18 лет, у которых нет противопоказаний по здоровью, в том числе и жители старшего возраста.

«В нашей больнице организована выездная вакцинация от новой коронавирусной инфекции. В рамках такого выезда в центр социальной защиты, была привита самая старшая на данный момент пациентка в Дмитрове. Ей 99 лет», - рассказал главный врач Дмитровской больницы Александр Авакян.

Он отметил, что перед введением первого компонента вакцины женщину осмотрел врач-терапевт. Противопоказаний выявлено не было. Более того, после проведения вакцинации никаких осложнений также не отмечалось. Второй компонент вакцины также введут в рамках выезда.

Записаться на вакцинацию от коронавируса в Московской области можно через региональный портал Госуслуги — https://uslugi.mosreg.ru/zdrav/, а также по телефону 122, в поликлинике или МФЦ.

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Текстовая трансляция

21 ЯНВАРЯ

- Подмосковье стало одним из лидеров в РФ по числу онлайн‑заявок на прививку от Covid. Запись на вакцинацию через единый портал госуслуг заработала в тестовом режиме 18 января.

- Россиян призвали не покупать вакцины от коронавируса в интернете. Продажей западных вакцин занимаются мошенники.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 21 887 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 092 больных. В Москве - 3 458.

- Сергей Собянин заявил, что в городе ощутимо снизилось число госпитализаций Covid-пациентов, а эпидемиологическая ситуация внушает «осторожный оптимизм». По его словам, в последнюю неделю в Москве выявляется 2-4 тысячи новых случаев коронавируса ежедневно. Это значительно меньше, чем в конце декабря минувшего года.

- Московские вузы продолжат учиться на дистанционке. Решение о дальнейшем формате обучения будет принято по согласованию с Минобрнауки России.

- Детские центры и дневные лагеря возобновляют работу в Москве с 22 января. Также заработают детские комнаты в ТРЦ.

- В Москве сохранили запрет на работу общепита по ночам. Такая мера призвана сдержать распространение коронавируса в столице.

- Соцкарты москвичей старше 65 лет разблокируют после вакцинации от Covid‑19. Домашний режим для москвичей старше 65 лет сохраняется до улучшения эпидемиологической ситуации.

- Разрешенное число посетителей в кинотеатрах и концертных залах Москвы увеличили до 50%. Также возобновляется работа музеев и библиотек, а также других культурных учреждений.

- Треть сотрудников московских компаний по‑прежнему должны работать удаленно. Такая мера будет действовать до улучшения эпидситуации в городе.

- Колледжи и учреждения допобразования в Москве возобновляют работу с 22 января. Транспортные карты учащихся будут разблокированы.