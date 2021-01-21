РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 янв. Около 50 единиц коммунальной техники задействовано для уборки автодорог подмосковного Подольска от снега в четверг, говорится сообщении пресс-службы администрации округа.

В связи с начавшимся снегопадом дорожные службы Подольска приступили к работе в усиленном режиме. Так, 21 января с 10:30 началась превентивная противогололедная обработка дорог. Первоочередное внимание уделялось подъемам и спускам с большими уклонами, территориям около остановочных пунктов, тротуарам.

«На муниципальной дорожной сети работает восемь комбинированных дорожных машин, 18 тракторов, 10 единиц иной техники, а также 44 рабочих. На региональной сети задействовано две комбинированных дорожных машины, четыре трактора, четыре единицы иной техники, а также 14 рабочих», - говорится в сообщении.

Водителей и пешеходов призвали быть предельно внимательными. По проблемным вопросам уборки улично-дорожной сети округа горожане могут обращаться по телефону: 8 (925) 737-49-90 (с 9:00 до 21:00).