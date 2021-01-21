РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 янв. Жители подмосковного Красногорска могут стать участниками Кубка главы округа по быстрым шахматам 24 января, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Двадцать четвертого января состоится Кубок главы горокруга Красногорск по быстрым шахматам среди взрослых и детей», - говорится в сообщении.

Турнир пройдет в школе №10 по адресу: Красногорск, улица Ленина, дом 32.

Дети в возрасте до 10 лет смогут пройти регистрацию с 9:30, старше 10 лет и взрослые – с 15:00.

Уточнить информацию можно по телефону: 8(906)072-72-07 и по электронной почте: garde.chessclub@gmail.com.