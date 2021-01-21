РИАМО - 21 янв. Предприятие «Рада-Фарма» получило в конце минувшего года статус резидента особой экономической зоны «Технополис «Москва» и инвестирует до 2022 года более 40 миллионов рублей в запуск новой производственной линии, говорится в сообщении пресс-службы ОЭЗ «Технополис «Москва».

«Сейчас предприятие «Рада-Фарма» производит около 12,5 тысячи лекарственных препаратов и медицинских изделий ежегодно, а к концу 2026 года ввод новой линии позволит увеличить выпуск продукции на треть, до 17 тысяч штук. В настоящий момент доля компания на отечественном рынке продаж лекарственных препаратов для фотодинамической терапии составляет около 66%», – сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Компания выпускает препараты на основе хлорофилла для фотодинамической терапии. Они применяется при лечении онкологических, гинекологических и дерматологических заболеваний. Метод фотодинамической терапии заключается в накоплении лекарства в злокачественных клетках, которое при взаимодействии с лазером разрушает их, не повреждая при этом здоровые клетки.

В статусе резидента «Технополиса «Москва» предприятие получит сниженную ставку на прибыль, беспошлинный импорт и нулевую ставку на имущество и транспорт. Сэкономленные средства «Рада-Фарм» планирует использовать для улучшения материально-технического обеспечения, создания новых разработок и обучающих программ.

В настоящий момент продукцию «Рада-Фарм», открытой на территории ОЭЗ в 2014 году, поставляют в государственные больницы, частные клиники и аптеки более 50 регионов страны. Получение налоговых льгот и совершенствование компании позволят ей увеличить свою долю на рынке фотодинамической терапии до 70%.