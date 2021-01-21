РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 янв. Бизнесмены могут взять в аренду нежилое помещение на улице Чайковского в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Вниманию представителей бизнеса! Необходимо помещение под коммерческую деятельность в городском округе Красногорске? Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией горокруга Красногорск объявлен аукцион по аренде нежилого помещения», - говорится в сообщении.

Помещение с кадастровым номером 50:11:0000000:165859 площадью 32,5 квадратных метров расположено по адресу: улица Чайковского, дом 13, помещение II (комнаты 1, 2).

«К объекту аукциона есть подъездные пути. Рядом с объектом торгов расположены объекты социальной инфраструктуры. Отметим, что юридически и фактически оно свободно и не занято другими лицами», - добавляется в материале.

С победителем аукциона будет заключен договор аренды на 5 лет. Ежегодная арендная плата составляет 139 тысяч рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются на электронной торговой площадке РТС-тендер (www.rts-tender.ru) до 8 февраля 2021 года. Номер процедуры на площадке: 43418.