РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 янв. В подмосковном Красногорске предприниматели могут арендовать на 5 лет помещение площадью 70,8 квадратного метра, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городской округа Красногорск объявлен аукцион по аренде нежилого помещения (50:11:0000000:96034) площадью 70,8 квадратного метра», - говорится в сообщении.

Помещение расположено по адресу: микрорайон Опалиха, улица Полюсная, дом 3, помещение 1.

«Объект аукциона находиться на первом этаже двухэтажного дома. К объекту аукциона есть подъездные пути. Рядом с объектом торгов расположены объекты социальной инфраструктуры. Отметим, что юридически и фактически оно свободно и не занято другими лицами», - добавляется в сообщении.

С победителем аукциона будет заключен договор аренды на 5 лет. Ежегодная арендная плата за пользование участком составляет 340 тысяч рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются на электронной торговой площадке РТС-тендер (www.rts-tender.ru) до 8 февраля 2021 года. Номер процедуры на площадке: 43725.