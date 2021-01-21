РИАМО - 21 янв. На столичных улицах уже выпало до двух сантиметров снега, городские службы приступили к очистке дорог, дворов и тротуаров, сообщается в Instagram-аккаунте комплекса городского хозяйства столицы.

Затем убранные территории подвергнутся противогололедной обработке. При необходимости цикл работ повторят.

«Просим горожан быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями, а автомобилистов соблюдать скоростной режим и с пониманием относиться к работе коммунальных служб, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники», - говорится в сообщении.

В городе с утра идет снег. По прогнозам синоптиков, снежный покров за день может вырасти на 2-3 сантиметра. Дептранс Москвы из-за снегопада призвал автовладельцев воздержаться от поездки на собственном транспорте и пересесть на общественный.