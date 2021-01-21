РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 янв. В Домодедове в феврале проведут электронный аукцион на аренду нежилого помещения сроком на 10 лет, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Помещение расположено в микрорайоне Западный на улице Текстильщиков в доме №7. Его площадь составляет 81,5 квадратных метров.

«Что касается самого объекта, то данное нежилое помещение не является подвальным, расположено на первом этаже, имеет самостоятельное назначение и не используется для обслуживания многоквартирного жилого дома. Инженерные коммуникации и иное оборудование, предназначенное для обслуживания жилого дома, в помещении отсутствует», - говорится в сообщении.

Стартовая цена составляет 592 тысячи рублей. Аукцион пройдет 11 февраля 2021 года. С победителем аукциона будет заключен договор аренды на 10 лет.

Заявки на участие в аукционе принимаются на электронной торговой площадке РТС-тендер (www.rts-tender.ru). Номер процедуры: 46265.​