РИАМО - 21 янв. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России об отказе во включении сведений в отношении ООО «ЮгТрейдРесурс» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы областного антимонопольного органа.

Ранее в ведомство поступило обращение Института лесоведения РАН о внесении сведений в отношении ООО «ЮгТрейдРесурс» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку угля, несмотря на то, что товар был поставлен в сроки и согласно условиям контракта.

«Управление пришло к выводу об отсутствии факта недобросовестности индивидуального предпринимателя, в связи с чем сведения в отношении ООО «ЮгТрейдРесурс» не подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков», — говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, заказчик обратился в суд, который отказал учреждению в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.