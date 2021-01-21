РИАМО - 21 янв. В столичном метро открыли южный вестибюль станции метро «Красные ворота», на время его закрытия пассажиров просили пользоваться северным вестибюлем, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее вестибюль закрывали по требованию полиции. Станция «Красные ворота» находится на Сокольнической линии столичного метрополитена.

«Южный вестибюль станции «Красные ворота» Сокольнической линии (1) работает в штатном режиме», - говорится в сообщении.