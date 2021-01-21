РИАМО - 21 янв. В столице завершается монтаж барьерных ограждений на путепроводе для соединения Юго-Восточной хорды с Третьим транспортным кольцом, работы планируют закончить в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Мы завершаем монтаж барьерных ограждений на путепроводе для соединения Юго-Восточной хорды с ТТК. На путепроводе осталось закончить укладку асфальтобетонного покрытия. Ведется монтаж систем наружного освещения», — сказал руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Строительство путепровода ведется через железную дорогу Курского направления МЖД. Поэтому необходимо построить транспортную развязку на пересечении Новохохловской улицей. Саму улицу реконструируют от станции МЦК «Новохохловская» до проектируемого проезда №1834.

Протяженность путепровода составит 466 метров. В районе примыкания к ТТК заменят 172 метра дорожного покрытия.

Юго-Восточная хорда объединит 22 района Москвы, в которых проживают около 2,5 миллиона человек. Запуск ЮВХ улучшит дорожную ситуацию в секторе между шоссе Энтузиастов и Варшавским шоссе.