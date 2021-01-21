Количество случаев заражения Covid-19 в Москве и по всей России постепенно снижается. Если в конце декабря в столице ежедневно выявляли от 5 до 8 тысяч инфицированных, то сейчас их число колеблется от 2,5 до 5 тысяч. На 18% снизилось число госпитализаций, одновременно растет число привившихся москвичей. Какие ограничительные меры в связи с этим ослабляют столичные власти c 22 января, читайте в материале РИАМО.

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Очная учеба для колледжей и допобразования

Согласно указу мэра Москвы от 21 января 2021 г. № 3-УМ, колледжи, учреждения дополнительного образования, спортшколы и детские досуговые организации, подведомственные правительству города, возвращаются к обычному режиму работы.

Транспортные карты студентов колледжей разблокируют 22 января, они вновь смогут пользоваться льготным проездом.

Однако студенты федеральных и городских вузов пока останутся на дистанционном обучении. По решению Минобрнауки России и правительства Москвы срок дистанционки продлен до 6 февраля. В каком формате студенты продолжат обучение после этой даты и когда разблокируют их транспортные карты, пока неизвестно.

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Работа театров, музеев, библиотек, детских комнат

Допустимое количество зрителей в театрах, кино, на концертах увеличивается с 25% до 50% наполняемости зала.

Музеи, библиотеки, культурные и спортивные учреждения возвращаются из онлайна в офлайн. Они вновь могут принимать посетителей, но на массовых мероприятиях число участников и зрителей не должно превышать 50% вместимости помещений.

Также с 22 января снимаются ограничения на работу детских развлекательных центров, игровых комнат в ТЦ, детских лагерей дневного пребывания и других похожих заведений. Однако их площадки также должны заполняться не более чем на 50% (это касается и детей, и взрослых).

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Удаленка и домашний режим

По-прежнему остается в силе требование для работодателей об удаленной работе не менее 30% сотрудников, а также работников 65+ и людей, имеющих хронические заболевания.

Сохраняется требование соблюдать домашний режим для граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. До существенного улучшения эпидемиологической ситуации их транспортные карты останутся заблокированными. В актуальной редакции указа мэра о коронавирусных ограничениях больше не отмечен конкретный срок разблокировки – раньше в документе устанавливали конкретную дату и затем продлевали ограничения на следующий период.

Вместе с тем Сергей Собянин пообещал, что после прохождения вакцинации от коронавируса эти категории граждан снова смогут пользоваться правом на бесплатный проезд. Карты должны разблокировать автоматически через 14 дней после второй прививки.

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Что еще остается в силе

Кроме отправки на удаленку 30% сотрудников, домашнего режима для пожилых и граждан с хроническими заболеваниями и дистанционного обучения для студентов вузов, сохраняются еще некоторые ограничения.

Так, продолжают действовать ограничительные меры для ресторанов, баров, кафе, дискотек и похожих заведений. В ночное время с 23:00 до 6:00 им запрещено обслуживать посетителей.

Также в Москве по-прежнему в силе масочно-перчаточный режим. Средства защиты нужно носить в транспорте, магазинах и других общественных местах.

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