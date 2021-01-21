РИАМО - 21 янв. Пробки в восемь баллов из десяти возможных образовались на дорогах Москвы днем в четверг из-за начавшегося снегопада, следует из сервиса «Яндекс.Пробки».

Самая сложная ситуация наблюдается на Садовом кольце, также заторы есть на Третьем транспортном кольце.

Кроме того, движение затруднено на северо-западе, северо-востоке и юго-востоке МКАД.

В городе с утра идет снег. По прогнозам синоптиков, снежный покров за день может вырасти на 2-3 сантиметра. Дептранс Москвы из-за снегопада призвал автовладельцев воздержаться от поездки на собственном транспорте и пересесть на общественный.