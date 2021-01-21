РИАМО – 21 янв. Жилищные инспекции начали массовые обходы квартир россиян на предмет несогласованных изменений планировки, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Внимание уделяется не только снесенным стенам или дополнительно проведенным коммуникациям, но и мелким перепланировкам. Граждане могут получить штраф даже за снятую кухонную дверь», - говорится в сообщении.

Инспекторы уведомляют граждан о своем приходе за месяц. Если проверяющих не пустить, они возвращаются с приставами или обращаются в суд.

«Владелец может лишиться квартиры в случае отказа исправить опасные перепланировки. Жилье могут продать на торгах», - отмечается в материале.

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