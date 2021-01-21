РИАМО - 21 янв. Завершить реконструкцию стадиона «Москвич» в столичных Текстильщиках планируют в 2022 году, после завершения всех работ общая площадь спортивного сооружения увеличится в пять раз — с 1,9 тысячи до 9,7 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Стадион располагается на Волгоградском проспекте, 46/15. Первую за полвека реконструкцию начали еще в мае 2019 года. В четверг мэр Москвы Сергей Собянин проверил ход работ на стадионе.

«В свое время мы приняли программу модернизации футбольной инфраструктуры Москвы. В настоящее время ее реализация находится в завершающей стадии. За эти годы были построены заново или реконструированы четыре больших футбольных стадиона. Осталось закончить реконструкцию «Торпедо», которая идет в настоящее время», — отметил Собянин.

Он подчеркнул, что на сегодня уже построили семь футбольных полей с подогревом для юных футболистов спортивных школ и местных жителей. Осталось завершить строительство еще четырех полей, в том числе и реконструкцию исторического стадиона.

«И, пожалуй, самое важное — за последние годы мы обновили сотни школьных стадионов, на которых сегодня играют в футбол тысячи москвичей», — добавил Собянин.

На футбольном поле размером 105 на 68 метров на стадионе «Москвич» планируют уложить натуральный газон и оборудовать систему автоматического полива и обогрева. Также установят систему освещения поверхности поля, новое электронное табло и медиасистему.

Инфраструктура «Москвича» после реконструкции будет соответствовать стандарту РФС для стадионов второй категории, что позволит проводить здесь матчи с участием профессиональных футбольных команд.

Также после завершения работ стадион будет вмещать на 20% больше зрителей на трибунах — до 4,2 тысячи человек. Будет оборудован отдельный сектор для почетных гостей и 44 места для маломобильных граждан.

Каждый из пяти секторов трибун будет окрашен в один из цветов олимпийских колец. Также будет установлен специальный навес. Появится и ночная архитектурная подсветка.

В подтрибунном пространстве разместятся помещения для спортсменов и судей, а также стрелковая галерею с возможностью стрельбы в трех направлениях — 50-метровый тир на 10 стрелковых мест, 25-метровый тир на 12 стрелковых мест для стрельбы из малокалиберного оружия и 10-метровый тир на 64 стрелковых места для стрельбы из пневматического оружия.

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