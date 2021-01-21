РИАМО - 21 янв. Снег в столице может полностью растаять уже в конце марта, в ближайшее время в городе установится рекордно теплая погода, сообщил журналистам в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Снег в Москве сейчас уже начнет таять. Полностью снег растает уже во второй половине марта, и это самый ранний прогноз», - сказал Вильфанд.

Он добавил, что до середины следующей недели в Москве ожидается очень теплая погода. Температура воздуха будет выше среднемесячной нормы на 9-12 градусов.

«Начиная с завтрашнего дня температура и днем, и ночью близка к нулевой отметке. Дальше они (температуры - ред.) уже будут приближаться к рекордным значениям - плюс 3 - плюс 4 градуса», - заключил Вильфанд.

В четверг температура воздуха в Москве будет колебаться от минус 4 до минус 6 градусов, также ожидается снегопад. Снежный покров за день может вырасти на 2-3 сантиметра.

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