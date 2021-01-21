РИАМО - 21 янв. В марте в столичном районе Северное Бутово планируют начать строительство храма в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского, рабочие начнут заливать фундамент и проводить монолитные работы, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

Храм на 1 тысячу прихожан построят на пересечении улицы Глушко и бульвара Дмитрия Донского. Сейчас выбирают подрядную компанию и прокладывают дорогу к стройплощадке.

«По проекту в составе будущего храмового комплекса будут функционировать учебно-просветительский и спортивный центры, детские площадки, музыкальная школа, кружки и секции. Таким образом, можно сказать, что Северное Бутово получит не только религиозный, но и социальный объект, который станет центром притяжения для жителей всего района», — сказал глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Пятикупольное здание храма будет выполнено в традициях древнерусского храмового зодчества с элементами русского модерна. Во время строительства будут использованы современные инженерные технологии.

По мнению куратора программы строительства православных храмов, депутата Госдумы и советника мэра Москвы Владимира Ресина, это будет один из самых больших и красивых храмов столицы.

Ресин добавил, что сейчас на территории храмового комплекса работает воскресная школа, в которой обучаются более тысячи учеников. В театрально-концертном зале «Восход» для еженедельно проводятся культурно-просветительские мероприятия, различные концерты и спектакли, также проходят встречи с известными священниками, профессорами и учеными. На территории комплекса регулярно проводятся спортивные игры и детские праздники.

Программа строительства православных храмов полностью реализуется на пожертвования благотворительного фонда «Поддержки строительства храмов города Москвы». Сопредседателями его попечительского совета являются Мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.