РИАМО - 21 янв. Минувший год стал самым теплым в России за всю историю метеонаблюдений, в Москве среднегодовая температура оказалась выше нормы на 3 градуса, сообщил журналистам в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Это был рекордно теплый год для нашей страны. В Москве средняя годовая температура была выше нормы на 3 градуса. Глобальное потепление - оно очевидно, и мы переходим в другой температурный режим», - сказал Вильфанд.

Он добавил, что рекордное потепление коснулось всех федеральных округов страны, кроме Северо-Кавказского.

Ранее Вильфанд сообщил, что прошедший декабрь в Московском регионе оказался необычно солнечным - солнечного сияния оказалось в 2,5 раза больше обычного. В среднем солнце светило 1,5 часа в день.