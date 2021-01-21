РИАМО - 21 янв. В столичном районе Перово в этом году будет введен в эксплуатацию новый жилой дом по программе реновации, который рассчитан на 192 квартиры, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Общая площадь квартир двухсекционной новостройки с подземным паркингом составит свыше 11 тысяч квадратных метров.

«По адресу: улица Плеханова, владение 22 в этом году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время ведутся работы по остеклению корпуса, устройству внутренних инженерных систем, а также отделочные работы и благоустройство территории», — сказал глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Шесть квартир новостройки будут оборудованы для маломобильных граждан. Отделка всех квартир возводящегося объекта будет соответствовать стандартам, которые предусматривает программа реновации.

При внешней отделке новостройки используется система навесных трехслойных панелей заводского изготовления, облицованных кирпичом.

Проект предусматривает также благоустройство и озеленение придомовой территории. Там высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Также обустроят детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.