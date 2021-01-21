РИАМО - 21 янв. В прошлом году в столичной подземке отремонтировали свыше 100 эскалаторов, обновили более 90 километров путей и свыше 300 километров кабельных линий, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Мы также продолжили программу обновления вентиляционной системы: в прошлом году модернизировали 12 вентиляционных шахт. В метро уже увеличили воздухообмен на 30%, а пассажирам стало еще комфортнее», — сказал заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В этом году в московском метро собираются отремонтировать более 150 эскалаторов. Еще открыть три станции метро — «Смоленскую», «Рижскую» и вестибюль «Новослободской», которые сейчас находятся на реконструкцию.

«Также предстоит большая работа по усовершенствованию и внедрению новейших технологий в обслуживании 435 километров трамвайных путей», — добавил Ликсутов.