РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 янв. В состав региональной организации «РосМолСпорт» на общественных началах вошел заместитель главы администрации городского округа Люберцы Андрей Сыров, говорится в сообщении комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

«Отмечая большой вклад в популяризацию здорового образа жизни и активное участие в развитии массового спорта, общественники предложили заместителю главы администрации Андрею Сырову примкнуть к организации. Его официальное назначение на общественную должность произошло 20 января – приказ об этом подписал руководитель РОО «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян», – говорится в сообщении.

В состав спортивной общественной организации входят российская лыжница, призер Олимпийских игр в Ванкувере Наталья Коростелева, российский баскетболист, мастер спорта Александр Дедушкин, двукратный чемпион мира по ММА Алан Хадзиев и другие.