РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 янв. В четверг во дворах и общественных пространствах Люберец устраняют последствия снегопада почти 200 единиц спецтехники, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В связи с обильными осадками продолжаются работы по уборке дворовых территорий и общественных пространств городского округа Люберцы. Для обеспечения чистоты и порядка в период снегопада задействовано более 1345 человек и 197 единиц специализированной техники», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что для коммунальных служб округа отсутствуют выходные и праздничные дни, все они работают в ежедневном режиме.

«В случае выявления нарушений уборки территории можете писать на мою личную почту: glava@lubreg.ru или в управление благоустройства администрации муниципалитета: admluberblag@yandex.ru», - добавил Ружицкий.