РИАМО - 21 янв. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законными решение и предписание Московского областного управления ФАС России о нарушении АО «Первая Образцовая типография» закона о закупках, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступила жалоба ООО ЧОП «Лига» на действия АО «Первая Образцовая типография» при проведении запроса ценовых предложений на услуги по охране объекта и имущества филиала «Одинцово».

«По итогам рассмотрения жалобы <...> вынесено решение о нарушении АО «Первая Образцовая типография» закона о закупках, выдано обязательное для исполнения предписание», — говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, АО «Первая Образцовая типография» обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал обществу в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания областного антимонопольного органа.