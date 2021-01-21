РИАМО - 21 янв. Фирменный знак «Сделано в Подмосковье» продолжают разрабатывать в регионе, его собираются представить к фестивалю «Сыр.Пир.Мир», говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Думаю, что к фестивалю «Сыр.Пир.Мир», который проводится у нас в Подмосковье летом и привлекает множество туристов и производителей, мы проведем презентациюзнака единой торговой марки «Сделано в Подмосковье», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он добавил, что знак будет иметь зеленый цвет. Его главная задача — информировать людей о том, что продукт сделали в Подмосковье и формировать у потребителя установку «подмосковное, значит качественное».

Разработка концепции торговой марки «Сделано в Подмосковье» началась в декабре 2020 года. Ее принцип заключается в объединении подмосковных производителей и поддержке имиджа региона как производителя качественной продукции.

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