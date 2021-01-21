РИАМО - 21 янв. В декабре 2020 года солнечного света в Московском регионе оказалось в 2,5 раза больше обычного, в среднем солнце ежедневно светило 1,5 часа, сообщил журналистам в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Московский декабрь был необычен. Это был светлый месяц. В среднем в этот месяц солнечное сияние бывает около 17 часов. В декабре 2020-го света было в 2,5 раза больше. В среднем солнце светило 1,5 часа в день. Для декабря это очень много», - сказал Вильфанд.

По его словам, это связано с тем, что среднее значение атмосферного давления в минувшем декабре было одним из самых высоких за всю историю метеонаблюдений.