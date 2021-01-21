РИАМО - 21 янв. После задержания в Люберцах двух подростков, подозреваемых в планировании вооруженного нападения на школу, проводится доследственная проверка, аппарат детского омбудсмена проверяет поступающую информацию, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье.

По данным СМИ, молодые люди из поселка Красково узнали об идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях из роликов в сети Интернет. Вместе они планировали совершить нападение на одну из школ региона. У них нашли и изъяли два предмета, схожих с огнестрельным оружием, которые были сделаны кустарным способом, и девять пиротехнических изделий с металлическими пулями.

«В настоящее время мы проверяем поступающую информацию, разбираемся в произошедшем. Проводится доследственная проверка. Оба парня характеризуются положительно», - сказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

При этом она отметила, что ранее молодые люди не попадали в поле зрения органов системы профилактики.