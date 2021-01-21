РИАМО - 21 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин передал ГУ МВД России по Москве 10 новых легковых машин для дорожно-патрульной службы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В четверг прошло расширенное заседание коллегии столичного главка МВД России. Обсуждались итоги работы столичной полиции в 2020 году и задачи на предстоящий период. После заседания состоялась передача новых машин.

«Обеспечение безопасности Москвы и москвичей – приоритет столичного правительства и важнейшее направление его взаимодействия с правоохранительными органами. В рамках этой масштабной работы город оказывает материально-техническую поддержку подразделениям ГУ МВД России по Москве», - говорится в сообщении.

В прошлом году построили и ввели в эксплуатацию здания РУВД в Коммунарке и ОВД по району Котловка, спортивный центр и закрытый стрелковый тир в составе центра кинологической службы, расположенного в Балашихе.

В столице ведется капремонт и строительство объектов для полиции. Также город помогает в приобретении транспорта.

Так, в прошлом году для нужд ГУ МВД РФ по столице приобрели 16 транспортных средств с оборудованием фиксации нарушений ПДД, в том числе 10 легковых машин с улучшенными динамическими характеристиками, 4 внедорожника и 2 микроавтобуса. Также закупили 70 мотоциклов.