РИАМО - 21 янв. Московская область вошла в число регионов, жители которых подали больше всего заявок на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг, сообщает ТАСС.

Запись на вакцинацию через единый портал госуслуг заработала в тестовом режиме 18 января. С 31 января запись будет доступна для всех желающих.

«Рейтинг по наибольшему количеству записей на вакцинацию через единый портал госуслуг возглавили: Москва (351); Самарская область (232); Московская область (230)», - сказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

В Московской области продолжается вакцинация населения от Covid-19. Для этого используется препарат «Спутник V». Прививки делают бесплатно по полису ОМС.

В Подмосковье работает более 90 пунктов вакцинации от коронавируса. Всего в регионе планируется привить 3,6 миллиона человек.​

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

21 ЯНВАРЯ

- Подмосковье стало одним из лидеров в РФ по числу онлайн‑заявок на прививку от Covid. Запись на вакцинацию через единый портал госуслуг заработала в тестовом режиме 18 января.

- Россиян призвали не покупать вакцины от коронавируса в интернете. Продажей западных вакцин занимаются мошенники.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 21 887 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 092 больных. В Москве - 3 458.

- Сергей Собянин заявил, что в городе ощутимо снизилось число госпитализаций Covid-пациентов, а эпидемиологическая ситуация внушает «осторожный оптимизм». По его словам, в последнюю неделю в Москве выявляется 2-4 тысячи новых случаев коронавируса ежедневно. Это значительно меньше, чем в конце декабря минувшего года.

- Московские вузы продолжат учиться на дистанционке. Решение о дальнейшем формате обучения будет принято по согласованию с Минобрнауки России.

- Детские центры и дневные лагеря возобновляют работу в Москве с 22 января. Также заработают детские комнаты в ТРЦ.

- В Москве сохранили запрет на работу общепита по ночам. Такая мера призвана сдержать распространение коронавируса в столице.

- Соцкарты москвичей старше 65 лет разблокируют после вакцинации от Covid‑19. Домашний режим для москвичей старше 65 лет сохраняется до улучшения эпидемиологической ситуации.

- Разрешенное число посетителей в кинотеатрах и концертных залах Москвы увеличили до 50%. Также возобновляется работа музеев и библиотек, а также других культурных учреждений.

- Треть сотрудников московских компаний по‑прежнему должны работать удаленно. Такая мера будет действовать до улучшения эпидситуации в городе.

- Колледжи и учреждения допобразования в Москве возобновляют работу с 22 января. Транспортные карты учащихся будут разблокированы.